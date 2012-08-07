Суд разрешил проводить акцию "Украина против Януковича" в Боярке

Как говорится в переданном УНИАН сообщении Объединенной оппозиции «Батькивщина», Киевский апелляционный административный суд отменил постановление суда первой инстанции, которое запрещало установку в городе Боярка двух информационных палаток для проведения акции «Украина против Януковича».

Напомним, исполнительный комитет Боярского горсовета, пытаясь помешать сбору подписей против Президента Украины Виктора Януковича, обратился в суд. Киевский окружной административный суд запретил Объединенной оппозиции «Батькивщина» устанавливать в Боярке информационные палатки для сбора подписей и присоединения к судебному иску против Президента в рамках акции «Украина против Януковича». Но Боярская организации ВО «Батькивщина» подала апелляцию на это постановление.

Апелляционный суд принял во внимание аргументы местной организации ВО «Батькивщина», которые принял во внимание суд первой инстанции. Так, на спорной площадке в Боярке уже размещены информационные палатки других политических партий. Кроме того, ВО «Батькивщина» раньше устанавливала палатки в отмеченных местах, никоим образом не нарушая общественный порядок. «Само по себе проведение мирной акции на улицах не является свидетельством того, что права, свободы и интересы жителей города будут нарушены», – отмечается в постановлении Апелляционного суда.