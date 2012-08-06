В ЦИК говорят, что доказать проживание Шевченко за границей проблематично

Об этом он сказал в эфире канала ТВі в воскресенье, передает Украинская правда.

«Действительно, есть конституционная норма относительно 5-летнего срока проживания в Украине», - отметил А.Магера.

«Но нужно принимать во внимание еще и другой факт: к сожалению, в действующем законе отсутствует надлежащий механизм предоставления официальной информации относительно подтверждения или опровержения этих данных. И достаточно проблематично будет достаточно много вопросов решать. Может, не случайно это в законе, я не знаю», - сказал заместитель председателя ЦИК.

Комментируя перспективы регистрации кандидатом в депутаты известного футболиста Андрея Шевченко, А.Магера подчеркнул, что на сегодняшний день партия «Вперед – Украина!» еще не подала списков кандидатов для утверждения.

«Как только документы поступят, мы получим возможность обратиться в министерство иностранных дел, пограничную службу, министерство внутренних дел, в частности относительно информации по проживанию последние 5 лет в Украине, а также относительно сведений по судимостях», - сказал он.

А.Магера напомнил, что с момента поступления заявления партии по регистрации кандидатов ЦИК имеет 5 дней, чтобы принять решение регистрировать или отказать в регистрации этих кандидатов.