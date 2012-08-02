Тимошенко написала повторный отказ от «видеосудилища»

"Юлия Тимошенко сегодня написала повторное заявление на имя начальника Качановской исправительной колонии и суда об отказе от участия в видеосудилище. Эта форма проведения судебного заседания является незаконной и нарушает ее права", - сказал защитник экс-премьера Сергей Власенко, сообщается на сайте Ю.Тимошенко.

По его словам, средства для проведения заседания суда в режиме видеоконференции установлены в отдельной комнате в харьковской больнице. "Оборудование установлено не в палате, в которой находится Юлия Тимошенко, а в отдельной комнате на том же этаже", - отметил защитник.

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Как сообщалось, 31 июля Киевский районный суд Харькова перенес на 14 августа рассмотрение дела Ю.Тимошенко относительно деятельности ЕЭСУ.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство стороны государственного обвинения, которое настаивало на письменном выяснении позиции Ю.Тимошенко относительно ее участия в судебном рассмотрении в режиме видеоконференции.

Вместе с тем, С.Власенко тогда на заседании суда зачитал заявление Ю.Тимошенко об отказе от участия в судебном процессе относительно ЕЭСУ в режиме видеоконференции.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, проведение видеоконференций в судебном заседании предусматривается лишь для отдельных следователей и процессуальных действий, настаивает защита экс-премьера.