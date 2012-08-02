В МИД Польши обещают «почистить» луцкое консульство, если вину докажут

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил пресс-секретарь польского МИД Марчин Босацкий, отметив, что «до сих пор министерство не имеет такой информации».

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства, которого цитирует РАР, назвал «политическими нападками» на МИД заявление представителей крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» (PIS) о намерении добиваться рассмотрения этого дела в Сейме Польши.

«Что касается системы выдачи виз в Украине, то депутаты слышат «звон», но не очень знают, где он. Звучали упреки, что туристические агентства в Украине делают за деньги польские визы, а эти заявления не подтвердились», - заявил М.Босацкий.

Он напомнил, что МИД более полугода назад ввел новую систему выдачи виз через частную фирму - посредника, чтобы облегчить работу с украинцами, которые хотят получить польские визы.

Пресс-секретарь МИД также опроверг заявление оппозиционных политиков о том, что один из работников министерства Войчех Пёнтковский является бывшим секретным агентом спецслужбы, которая работала во времена правления коммунистов, напомнив, что это подтвердил Люстрационный суд.

Пресс-служба МИД Польши до сих пор не ответила на отправленный УНИАН вчера запрос по поводу сообщений СМИ о нелегальной выдаче виз в Луцком консульстве в Украине.

«Мы еще работаем над ответом», - сказал сегодня представитель министерства.

Как сообщал УНИАН, польская GazetaPolskaCodziennie написала о создании в Луцком консульстве Польши преступной группы, занимающейся нелегальной выдачей виз лицам, которым запрещен въезд в Шенгенскую зону, проституткам, и эта группа может быть причастной к торговле детьми.

По данным газеты, в состав группы входят по меньшей мере трое работников консульства, которых прикрывали бывшие работники коммунистических спецслужб.

Собеседник газеты также отметил, что украинская и немецкая полиция проводят совместное расследование по делу задержанных в Германии проституток, которые в большинстве случаев имели польские визы, выданные консульством в Луцке.

В самом Консульстве Польши в Луцке УНИАН сказали, что не будут комментировать обвинений в адрес его работников в нелегальной выдаче виз украинцам до возвращения генерального консула Марека Мартинека из отпуска 6 августа.