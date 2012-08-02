Лутковская не видит необходимости "тревожить Тимошенко своим визитом"

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обещает посетить бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко в больнице после получения соответствующего разрешения врачей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

«На сегодняшний день человек находится в больнице, немецкие врачи, во всяком случае сейчас, очень просят ограничить количество людей, которые приходят к ней в больницу. У меня на сегодняшний день ни одной жалобы относительно условий содержания госпожи Тимошенко нет. Потому оснований сейчас нарушать право лица на получение медицинской помощи не имею. Но как только ей позволят такую встречу, обязательно такая встреча будет», - сказала В.Лутковская.

При этом Омбудсмен отметила, что в случае необходимости ее представители посетят судебные заседания по делам Ю.Тимошенко.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове.

С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзалізниці" в Харькове (у нее диагностирована межпозвонковая грыжа).

Лечение Ю.Тимошенко проходит под наблюдением медиков из берлинской клиники "Шарите".