Дети войны смогут бесплатно три дня отдыхать в "Буковеле"

Три дня отдыха получат пенсионеры, которым в конце Второй мировой не исполнилось 18 лет.

"Основав социальный лагерь для малообеспеченных и одаренных детей, мы также увидели необходимость в оздоровлении пенсионеров. Мы сделали вывод, что они живут за гранью выживания. Соответственно, взяли на себя обязательство как можно больше оздоровить "детей войны". Мы не ставим себе никаких ограничений. В конце года сообщим общественности, скольких пенсионеров нам удалось оздоровить", - сообщил Александр Шевченко.

В каждом заезде - по 100 пенсионеров. За три дня старики успевают посетить концерты, побывать на экскурсиях и в мед-центрах. По желанию и состоянию здоровья - играют в мини-гольф, настольный теннис, катаются на велосипедах. Изюминкой оздоровления называют солевую комнату. Стоит сказать, трехдневное оздоровление для пенсионеров - в этом году уже третий социальный проект в туркомплексе. Бесплатные однодневные экскурсии и недельный лагерь для малообеспеченных и одаренных детей начали в июне.

на будущее в планах директора "Буковеля" Александра Шевченко организовать оздоровление для детей с особыми физическими потребностями.