В Донецке верят, что Азаров-младший привезет австрийские стандарты жизни

Об этом он сказал сегодня во время сессии Донецкого облсовета, комментируя кандидатов в народные депутаты, которые будут выдвигаться по донецких округах, пишет Радио Свобода.

«Он является гражданином Украины, и, я думаю, что посмотрев на жизнь в мире, он будет такие же стандарты внедрять и у нас. Я думаю, что ту пользу, которую он будет приносить для региона, он изложит в своей предвыборной программе, и я думаю, что ему много придется поработать, чтобы донести до граждан эффективность его работы, а также тот вклад, который он может сделать в развитие», - прокомментировал Федорук выдвижение Азарова-младшего.

Ранее СМИ сообщали, что Алексей Азаров имеет вид на жительство в Австрии, где у него есть недвижимость. Сам он комментировать эту информацию отказался.