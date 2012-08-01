Литвину обещают проблемы из-за языка

"Голодовка не является адекватным ответом. Мы не можем бросаться сломя голову и говорить — завтра мы выходим, и будет что-то. Мы должны подумать и найти соответствующее решение,— сказал "Коммерсант -Украина" заместитель председателя партии "Свобода" Андрей Мохнык.

"Пока же я могу констатировать одно: Литвин поставил подпись, и это теперь его проблема. Мы ему эти проблемы обеспечим", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, вчера Председатель Верховной Рады Владимир Литвин подписалзакон о принципах государственной языковой политики. В тот же день народный депутат Юрий Одарченко ("БЮТ—Батькивщина") подал в Окружной административный суд Киева иск с требованием признать принятие данного нормативного акта незаконным.