Литвин подписал языковой закон

По состоянию на сегодняшний день данный закон указан на сайте ВР как уже направленный на подпись Президенту Украины Виктору Януковичу.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла закон "О принципах государственной языковой политики", что вызывало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

Закон позволяет использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, у которых не менее 10% жителей говорят на этом языке.

4 июля председатель Верховной Рады Украины В.Литвин подал в отставку.

В.Литвин отметил, что 3 июля на 14.30 его пригласили на совещание к Президенту Украины.

«Это мероприятие закончилось где-то около 20 час., и в это же время, как сказал один народный депутат Украины, «мы развели их, как котят». Развели, в первую очередь, меня. Но, по большому счету, развели Украину, развели народ. И я думаю, что плоды этого развода мы еще будем пожинать», - сказал В.Литвин.

Он отметил, что при таких обстоятельствах «прошу рассмотреть вопрос и принять решение о моей отставке». Эти его слова встретили аплодисментами присутствующие в ложе журналистов и помощников.

В.Литвин также обвинил своего первого заместителя Адама Мартынюка в том, что он его «подставил» в вопросе принятия языкового закона.

6 июля Верховная Рада отказалась включить в повестку дня вопрос об отставке В.Литвина с должности председателя парламента.

В тот день В.Литвин заявил, что не подпишет закон о принципах государственной языковой политики.

Вчера, 30 июля, на внеочередной сессии Верховная Рада отказалась удовлетворить заявление В.Литвина об освобождении его от должности председателя ВР.

Также парламент отказался внести уточнения в закон «О принципах государственной языковой политики», которые предложил В.Литвин.

Кроме того, Верховная Рада рассмотрела 4 постановления, внесенного депутатами от оппозиции, об отмене языкового закона, однако ни один документ не набрал необходимого количества голосов.