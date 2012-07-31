Литвин подписал языковой закон

16:30, 31 июля 2012
Политика
5463 0

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин подписал закон о принципах государственной языковой политики.

Литвин подписал скандальный закон

По состоянию на сегодняшний день данный закон указан на сайте ВР как уже направленный на подпись Президенту Украины Виктору Януковичу.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла закон "О принципах государственной языковой политики", что вызывало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

Закон позволяет использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, у которых не менее 10% жителей говорят на этом языке.

4 июля председатель Верховной Рады Украины В.Литвин подал в отставку.

В.Литвин отметил, что 3 июля на 14.30 его пригласили на совещание к Президенту Украины.

«Это мероприятие закончилось где-то около 20 час., и в это же время, как сказал один народный депутат Украины, «мы развели их, как котят». Развели, в первую очередь, меня. Но, по большому счету, развели Украину, развели народ. И я думаю, что плоды этого развода мы еще будем пожинать», - сказал В.Литвин.

Он отметил, что при таких обстоятельствах «прошу рассмотреть вопрос и принять решение о моей отставке». Эти его слова встретили аплодисментами присутствующие в ложе журналистов и помощников.

В.Литвин также обвинил своего первого заместителя Адама Мартынюка в том, что он его «подставил» в вопросе принятия языкового закона.

6 июля Верховная Рада отказалась включить в повестку дня вопрос об отставке В.Литвина с должности председателя парламента.

В тот день В.Литвин заявил, что не подпишет закон о принципах государственной языковой политики.

Вчера, 30 июля, на внеочередной сессии Верховная Рада отказалась удовлетворить заявление В.Литвина об освобождении его от должности председателя ВР.

Также парламент отказался внести уточнения в закон «О принципах государственной языковой политики», которые предложил В.Литвин.

Кроме того, Верховная Рада рассмотрела 4 постановления, внесенного депутатами от оппозиции, об отмене языкового закона, однако ни один документ не набрал необходимого количества голосов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter