Суд начался без Тимошенко

Киевский районный суд Харькова продолжил слушание уголовного дела в отношении экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко относительно деятельности ЕЭСУ.

Как передает корреспондент УНИАН, в 10.00 председательствующий судья Константин Садовский объявил о начале судебного заседания.

В зале судебных заседаний присутствуют защитники Ю.Тимошенко Сергей Власенко, Александр Плахотнюк, Андрей Кожемякин, а также группа народных депутатов Украины от БЮТ и представители дипломатического корпуса Польши.

Ю.Тимошенко в зал судебных заседаний не доставлена.

Ее защитник Евгения Тимошенко также отсутствует в зале судебных заседаний.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы укрывательства валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.