В следующую пятницу Луценко скажет последнее слово в суде

Печерский районный суд Киева завершил стадию дополнений по делу по обвинению экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко в незаконном продолжении оперативно-розыскных мероприятий в отношении водителя экс-заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка и объявил перерыв в заседании до 3 августа для подготовки сторон - участниц процесса в участии в дебатах и оглашении последнего слова подсудимыми.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение вынесла председательствующая в судебном процессе судья Анна Медушевская по завершении предоставления пояснений Ю.Луценко, Владимиром Тарасенко и Олегом Павленовым по поводу выдвинутых им обвинений.

Следующее судебное заседание начнется в 8.15 третьего августа

Справка УНИАН. Экс-министра внутренних дел Ю.Луценко, а также бывших сотрудников Департамента уголовного розыска МВД Владимира Тарасенко и Олега Павленова обвиняют в том, что в рамках расследования дела об отравлении политического деятеля Виктора Ющенко они якобы незаконно продлили до 18 месяцев оперативно-розыскное дело (ОРД) в отношении Валентина Давыденко, бывшего водителя экс-заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка. Открытие этого ОРД позволяло вести слежку за В.Давыденко и прослушивать его телефонные разговоры, что «нанесло существенный вред правам, свободам и интересам В.Давыденко, которые охраняются законом», говорится в обвинительном заключении.

Этот эпизод дела экс-министра был выделен в отдельное производство 21 января 2012 года.