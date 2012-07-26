В объединенной оппозиции говорят, что ждали Кличко до последнего

Председатель Совета Объединенной оппозиции «Батьківщина» Арсений Яценюк не видит больше возможностей для договоренностей с партией Виталия Кличко “УДАР”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

“После того, как отдельные партии опубликовали соответствующие списки и не провели соответствующие исследования, я думаю, что предмет переговоров не с нашей стороны и не по нашей вине исчерпан”, - сказал А.Яценюк.

Он отметил, что те, кто хотел объединиться, объединились. “Мы преодолели сложности, но нашли в себе силы, чтобы показать, что мы едины и способны бороться и способны побеждать”, - сказал А.Яценюк.

При этом он выразил сожаление, что не все приняли такие решения и не все разделяют ценности Объединенной оппозиции.

Со своей стороны, руководитель Центрального штаба Объединенной оппозиции «Батьківщина» Александр Турчинов добавил, что процесс провозглашения договоренностей и так был затянут из-за ожидания позиции В.Кличко.

“Мы до последнего момента ждали, что политическая партия “УДАР” Виталия Кличко присоединится к нашей общей позиции”, - сказал он.

По словам А.Турчинова, как только партия В.Кличко обнародовала свои списки, это и стало ответом на ожидание.