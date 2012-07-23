СМИ: Янукович подпишет языковой закон

Закон о языковой политике, против которого протестуют во многих регионах Украины, будет подписан новым или старым спикером парламента в первых числах августа, а до 20 августа — Президентом. Об этом сообщает «Сегодня», ссылаясь на источник в руководстве Партии Регионов. По его словам, вопрос подписания закона Виктором Януковичем был решен еще в мае, когда лидеры ПР приняли решение о его рассмотрении в парламенте. «Заминка произошла из-за непоследовательности Литвина, но до конца июля вопрос будет решен: Литвин или подпишет, или уступит место тому, кто подпишет», — отметил источник.

По теме: Колесниченко пообещал направить языковой закон Януковичу в конце июля

Политологи также считают, что подпись под законом о языках — единственный выход для Президента. «Неподписание будет двойным поражением: оппозиция объявит, что добилась этого своим давлением, а сторонники Януковича отвернутся от него», — говорит Михаил Погребинский. «В случае неподписания президент окончательно подорвет свои позиции на Юге и Востоке, — считает Вадим Карасев. — Правда, скорее всего, это решение будет принято в пакете, например, с законом о защите украинского языка».

Карасев уверен: ПР с этим законом выиграла тактически, но проиграет стратегически: «Регионалы немного выиграют от него на этих выборах, но навсегда потеряют поддержку украиноязычной интеллигенции».