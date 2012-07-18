Колесниченко пообещал направить языковой закон Януковичу в конце июля

Это прогнозирует один из соавторов закона, народный депутат Вадим Колесниченко.

«Независимо от того, как сложится ситуация, в конце этого месяца законопроект выйдет из парламента. А дальше Президент сказал четко и однозначно: для президента позиция защиты Конституции и прав человека является приоритетной», - сказал Колесниченко журналистам в Севастополе, пишет Радио Свобода.

«Я считаю, что нет оснований законопроект ветировать», - добавил Колесниченко.

В связи с «коллизией Литвина» народный депутат сообщил, что в ближайшее время будет внеочередная сессия, поскольку Конституционный Суд дал разъяснение о том, что избрание спикера и его отставка осуществляется простым большинством.

«Сегодня, когда есть это решение, задача самому господину Литвину подумать: или он будет заигрывать со своими избирателями в Житомирской области, или он будет работать в интересах Украины и выполнять законы. Спикер сыграл в игру под названием «увольте меня», зная, что 300 голосов той нормой, которая заложена, невозможно набрать», - пояснил Колесниченко.

Как сообщал УНИАН, представитель Президента в ВР Юрий Мирошниченко прогнозирует созыв внеочередной сессии ВР на 31 июля.