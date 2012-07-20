Власенко: Судмедэксперты позволили везти Тимошенко в суд

Об этом сообщил защитник Тимошенко Сергей Власенко в эфире телеканала ТВi, пишет Украинская правда.

"Сегодня мы получили уже в материалах дела выводы так называемых харьковских экспертов, что все хорошо, Тимошенко может присутствовать на судебном заседании", - рассказал он.

При этом Власенко уточнил, что судмедэксперты не взяли на себя ответственность написать в заключении, что Тимошенко можно доставлять в суд, прибегнув вместо этого к уклончивым формулировкам.

"Им задал суд вопрос: может ли Юлия Тимошенко при наличии такого состояния здоровья присутствовать на судебном заседании? Они ответили так: проанализировав медицинскую документацию (они ее не осматривали), мы приходим к выводу, что Юлия Тимошенко может присутствовать на мероприятиях за пределами больницы, требующих восприятия устной и письменной информации", - прочитал из заключения Власенко.

"То есть они побоялись даже написать, что она может быть в суде. Но какими-то завуалированными фразами они суду бросили, что можете везти, у вас что-то вроде нашего объяснения есть", - сказал защитник Тимошенко.