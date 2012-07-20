Евросуд проведет открытое рассмотрение жалобы Тимошенко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе суда.

В сообщении отмечается, что решение по делу будет вынесено позже в закрытом режиме.

Ю.Тимошенко обратилась в ЕСПЧ 10 августа 2011 года. В своей жалобе она отмечала, она задержана по политическим мотивам, также экс-премьер указывала на отсутствие судебного пересмотра законности ее содержания в Киевском СИЗО, неадекватность условий содержания без надлежащей медицинской помощи.

В своей жалобе Ю.Тимошенко заявила о нарушении Государством Украина статей 3 (Запрещение пыток), 5 (Право на свободу и личную неприкосновенность), 8 (Право на уважение к частной и семейной жизни) и 18 (Границы применения ограничений прав) Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

14 декабря 2011 года Евросуд по правам человека решил предоставить приоритетный статус этому делу.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзализныци" в Харькове (у нее диагностирована межпозвонковая грыжа).