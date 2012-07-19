Геннадий Москаль попал в ДТП

Об этом сообщает ЦОС УМВД Украины в Николаевской области.

55-летний житель Одесской области, управляя грузовым автомобилем ОДАЗ-2714, не убедился в безопасности маневра и начал движение с обочины, выполняя поворот налево. В результате этого он столкнулся с автомобилем «АУДИ-Q7», который двигался в попутном направлении под управлением 30-летнего жителя Николаевской области.

Как удалось выяснить «Новостям-N», в ДТП пострадал народный депутат, пepвый зaмпpeдceдaтeля пocтoяннoгo кoмитeтa Bepxoвнoй Paды пo бopьбe c кoppyпциeй и opгaнизoвaннoй пpecтyпнocтью Гeннaдий Mocкaль, прибывший сегодня в Николаев на заседание круглого стола «3aкoннocть и пpaвocyдиe в coвpeмeннoй Укpaинe». После участия в круглом столе Москаль отправился в Одессу. У сопровождавшего его депутата горсовета Александра Курченко сломана рука.

В медучреждения были доставлены пассажир автомобиля «АУДИ», депутат горсовета Николаева, 1963 г.р., которому установлен предварительный диагноз «перелом руки». Народный депутат Украины, который также был пассажиром легкового транспортного средства, отказался от оказания медицинской помощи, отметив, что за консультацией он обратится в г. Одесса, после чего покинул место происшествия на другом транспорте.

Следственным отделением Николаевского РО УМВД Украины в Николаевской области возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного...» Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются обстоятельства происшествия.