Американские пехотинцы от нечего делать перестроят всю Феодосию

Американские военные строители обратились к мэру Феодосии с предложением построить для школьников спортивную площадку или футбольное поле.

Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Игорь КНЯЗЬ, комментируя газете “Народна армія” события вокруг прибытия в порт Феодосии груза с инженерной техникой и строительными материалами и американскими резервистами инженерных и строительных специальностей.

По его словам, пока техника проходит этап растаможивания, у американских военных строителей есть на это время и возможности.

Как отметил И.КНЯЗЬ, американские военные строители по прибытии в Украину попросили “дать им какую-нибудь работу”. ”Ведь, как объяснило командование американского подразделения, резервисты не имеют времени для отдыха, - отметил И.КНЯЗЬ - И начальник Феодосийского военного санатория, где они разместились, с готовностью отозвался на эту просьбу. В первый день они привели в порядок территорию санатория”.

Американские военные также подготовили пляжи Феодосии к купальному сезону. “Этим самым американцы показывают, что прибыли сюда строить, а не отдыхать, - подчеркнул вице-адмирал И.КНЯЗЬ.