На Волыни коровы болеют неизвестной болезнью

Инспекторы ветеринарной медицины Любомльского района Волынской области обнаружили вирусную диарею неизвестного происхождения, поражающую крупный рогатый скот, сообщил заместитель главного государственного инспектора ветеринарной медицины Любомльского района Петр Никончук.

«Это вирусная диарея неизвестного происхождения, которая поражает специфически лишь крупный рогатый скот. Возможно, она связана с погодными условиями. Заболевание вспыхнуло на прибужской стороне района, а через несколько дней появилось уже на противоположной стороне региона», - отметил П.Никончук.

Как сказано на сайте Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины, по словам заместителя главного инспектора, болезнь уже распространилась и в других соседних районах - Шацком, Старовыживском и Турийском. В настоящее время продолжается лечение скота.

«Лечение мы проводим в тех селах, где есть болезнь – о ней нам сообщает население. Заболевание продолжается три-четыре дня, и пока не было случаев гибели скота», - отметил П.Никончук.