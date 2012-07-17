Из партии Яценюка за два года выгнали 149 депутатов

По состоянию на 13.07.2012 года членами партии «Фронт Змин» являются 21 145 человек. С начала года ряды партии пополнились 2 218 членами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Как говорится в сообщении, за время после выборов в органы местного самоуправления из рядов партии «Фронт Змин» были исключены 149 депутатов из 2913, избранных от партии в местные советы всех уровней. Их членство в партии было прекращено в связи с невыполнением Устава, соглашения о политической ответственности и решений руководящих органов партии.

Пресс-служба отмечает, что «Фронт Змин» подписал со всеми кандидатами в депутаты местных советов от партии на выборах-2010 соглашение о политической ответственности. Согласно ему, кандидаты обязались войти во фракции «Фронта Змин», не входить без соответствующего решения руководящих органов партии в какие-либо другие фракции, большинство и коалиции, соблюдать идейную платформу партии. Членство в партии 149 депутатов местных советов было прекращено, в частности, за неголосование по вопросу о выражении недоверия премьер-министру и Кабинету министров, за невыполнение решения партии инициировать требование в парламент принять закон «О порядке импичмента Президента Украины», за отказ поддержать акцию «Украина против Януковича» в октябре-декабре 2011 года.