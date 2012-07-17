Луценко: Меня уже ждет отгороженная зона в зоне

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство заявил адвокат Ю.Луценко Алексей Баганец после того, как сторона государственного обвинения попросила у судьи время на подготовку к стадии дополнений, которая должна состояться в судебном процессе.

Также А.Баганец не согласился с мнением своего подзащитного, что дело необходимо отправлять на дополнительное расследование. «На сегодня есть все основания не отправлять это дело на доследование, а вынести оправдательный приговор», - сказал адвокат.

После этих его слов Ю.Луценко согласился с такой позицией. «Я изменяю свое ходатайство относительно доследования, поскольку для политика в нашей стране отсутствует понятие «6 п. 2» (речь идет о закрытии уголовного производства из-за отсутствия состава преступления – УНИАН), поэтому я поддерживаю позицию своей защиты», - сказал Ю.Луценко.

Комментируя заявленное прокуратурой ходатайство по поводу предоставления времени для подготовки для участия в стадии судебных дополнений, А.Баганец сказал: «Если прокуратура не готова к стадии дополнений, им нужно отказываться от выдвинутых обвинений».

Ю.Луценко добавил, что в ходе судебного следствия при всей его незаконности прокуратура не смогла привести доказательства события преступлений, не то что причастность троих подсудимых.

«Фактически, - отметил экс-министр, - обвинение полностью развалилось. Я понимаю, что сейчас происходит: прокуратура, как я и предупреждал этих троих балбесов, хочет привести новых свидетелей, например, подполковников, которым пообещали стать полковниками, которые будут утверждать, что что-то там слышали. Прокуратура говорит, что защита затягивает время, а сами просят время для того, чтобы еще что-то принести. Где вы были все это время? Разъясните, что еще вы хотите принести, и имеет ли оно вес по этому делу. Мы никуда не спешим, берите свою макулатуру и исследуйте. Меня уже ждет отгороженная зона в зоне, куда я скоро поеду».

Заслушав мнения сторон, суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по заявленным ходатайствам.