Луценко: Меня уже ждет отгороженная зона в зоне

12:37, 17 июля 2012
Политика
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Сторона защиты экс-министра внутренних дел Юрия Луценко просит Печерский райсуд Киева вынести оправдательный приговор и закрыть уголовное дело после того, как будут пройдены все стадии судебного следствия.

Луценко считает, что обвинение полностью развалилось

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство заявил адвокат Ю.Луценко Алексей Баганец после того, как сторона государственного обвинения попросила у судьи время на подготовку к стадии дополнений, которая должна состояться в судебном процессе.

Также А.Баганец не согласился с мнением своего подзащитного, что дело необходимо отправлять на дополнительное расследование. «На сегодня есть все основания не отправлять это дело на доследование, а вынести оправдательный приговор», - сказал адвокат.

После этих его слов Ю.Луценко согласился с такой позицией. «Я изменяю свое ходатайство относительно доследования, поскольку для политика в нашей стране отсутствует понятие «6 п. 2» (речь идет о закрытии уголовного производства из-за отсутствия состава преступления – УНИАН), поэтому я поддерживаю позицию своей защиты», - сказал Ю.Луценко.

Комментируя заявленное прокуратурой ходатайство по поводу предоставления времени для подготовки для участия в стадии судебных дополнений, А.Баганец сказал: «Если прокуратура не готова к стадии дополнений, им нужно отказываться от выдвинутых обвинений».

Ю.Луценко добавил, что в ходе судебного следствия при всей его незаконности прокуратура не смогла привести доказательства события преступлений, не то что причастность троих подсудимых.

«Фактически, - отметил экс-министр, - обвинение полностью развалилось. Я понимаю, что сейчас происходит: прокуратура, как я и предупреждал этих троих балбесов, хочет привести новых свидетелей, например, подполковников, которым пообещали стать полковниками, которые будут утверждать, что что-то там слышали. Прокуратура говорит, что защита затягивает время, а сами просят время для того, чтобы еще что-то принести. Где вы были все это время? Разъясните, что еще вы хотите принести, и имеет ли оно вес по этому делу. Мы никуда не спешим, берите свою макулатуру и исследуйте. Меня уже ждет отгороженная зона в зоне, куда я скоро поеду».

Заслушав мнения сторон, суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по заявленным ходатайствам.

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