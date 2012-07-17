Шахтеры готовы идти на Киев

00:16, 17 июля 2012
Политика
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Горняки из города Брянка Луганской области готовятся в августе ко Дню шахтера идти пешим походом на Киев.

Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко выступает на митинге

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко сообщил сегодня на пресс-конференции.

«Шахтеры очень серьезно настроены, мы их политически поддерживаем и, естественно, с ними обсуждаем, как дальше действовать», - сказал П.Симоненко.

Он подчеркнул, что речь идет и о проблемах в целом в угольной промышленности, и о проблеме шахтеров-регресников, и о проблеме выдачи угля.

По словам лидера КПУ, шахтерам-пенсионерам не выдают уголь для отопления домов в расчете 5,9 тонн на одного горняка в год (как предусмотрено законодательством) и уже на сегодняшний день «130 тысяч тонн задолжали».

По мнению П.Симоненко, «будет «горячая» пора, потому что в целом ситуация усложняется.

«Те реляции, очень часто позитивные, которые звучат из уст отдельных представителей власти, меня, мягко говоря, не только удивляют, но уже шокируют, потому что им надо поехать и посмотреть, что на местах творится», - добавил П.Симоненко.

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Как сообщал УНИАН, 4 июля председатель координационного Совета шахтерских инвалидских, ветеранских организаций Украины Юрий Хохлов заявил, что в тот день около 2 тысяч горняков из Луганской области вышли из Брянки и направляются пешком в Киев.

По его словам, горняки-пенсионеры настаивают на том, чтобы правительство не занижало норму бытового топлива, которая полагается каждой семье, с 5,9 т до 3,1 т в год, и чтобы отгрузки угля производились вовремя.

Позже в милиции опровергли сообщение о походе 2 тысяч шахтеров-пенсионеров из Луганской области на Киев.

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