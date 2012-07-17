Шахтеры готовы идти на Киев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко сообщил сегодня на пресс-конференции.

«Шахтеры очень серьезно настроены, мы их политически поддерживаем и, естественно, с ними обсуждаем, как дальше действовать», - сказал П.Симоненко.

Он подчеркнул, что речь идет и о проблемах в целом в угольной промышленности, и о проблеме шахтеров-регресников, и о проблеме выдачи угля.

По словам лидера КПУ, шахтерам-пенсионерам не выдают уголь для отопления домов в расчете 5,9 тонн на одного горняка в год (как предусмотрено законодательством) и уже на сегодняшний день «130 тысяч тонн задолжали».

По мнению П.Симоненко, «будет «горячая» пора, потому что в целом ситуация усложняется.

«Те реляции, очень часто позитивные, которые звучат из уст отдельных представителей власти, меня, мягко говоря, не только удивляют, но уже шокируют, потому что им надо поехать и посмотреть, что на местах творится», - добавил П.Симоненко.

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Как сообщал УНИАН, 4 июля председатель координационного Совета шахтерских инвалидских, ветеранских организаций Украины Юрий Хохлов заявил, что в тот день около 2 тысяч горняков из Луганской области вышли из Брянки и направляются пешком в Киев.

По его словам, горняки-пенсионеры настаивают на том, чтобы правительство не занижало норму бытового топлива, которая полагается каждой семье, с 5,9 т до 3,1 т в год, и чтобы отгрузки угля производились вовремя.

Позже в милиции опровергли сообщение о походе 2 тысяч шахтеров-пенсионеров из Луганской области на Киев.