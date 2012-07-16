30 июля съедутся все «регионы»

Об этом УНИАН сообщил народный депутат от Партии регионов Владимир Олийнык.

Он назвал странной информацию некоторых СМИ о том, что партийный съезд якобы состоится 20 июля. «Это утка, которую журналисты выпустили, наверное, под воздействием жары или гроз», - отметил В.Олийнык.

По его словам, на сегодняшний день еще во многих партийных организациях не прошли партконференции.

В размещенном на партийном сайте интервью первый заместитель председателя Партии регионов Владимир Рыбак подчеркнул, что на съезде Партии регионов будут обнародованы фамилии тех, кто будет избираться от Партии регионов. По его словам, «мы увидим в парламенте много новых лиц».

«Партия регионов уже давно ведет отбор своих кандидатов – на местах выбираются самые профессиональные, самые опытные, самые авторитетные люди, которым есть что предложить людям. У нас проводились внутренние срезы, опросы общественного мнения, каким кандидатам доверяют избиратели», - сообщил В.Рыбак.

При этом он добавил, что Партия регионов считает своей главной целью провести в парламент людей, за которых не будет стыдно перед избирателями.

По словам В.Рыбака, региональные ячейки сориентированы на то, чтобы предлагали молодежь для выдвижения кандидатами в народные депутаты. «Еще мы хотим, чтобы в парламенте было как можно больше женщин. Сегодня у нас в Администрации Президента на руководящих должностях больше женщин, чем в Кабинете министров. Нужно выравнивать эту ситуацию», - добавил он.

При этом В.Рыбак заявил: «И я уже точно могу сказать, что в наших списках будет много женщин. В первой пятерке Партии регионов тоже обязательно будет женщина».

На вопрос, кто войдет в первую пятерку или десятку избирательного списка, В.Рыбак ответил, что в Партии продолжается работа над утверждением кандидатов в депутаты.

«Самым авторитетным политикам, тем, которые готовят хорошие законы, которые хотят работать в парламенте дальше, которых будут рекомендовать регионы, конечно, будут предложены места в партийном списке. Если они уверены в поддержке избирателей, они могут пойти и по округам. Но никто из них за бортом не останется», - подчеркнул В.Рыбак.