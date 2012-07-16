Еще один депутат Литвина отозвал свой голос за языковой закон

Об этом говорится в его заявлении на имя председателя Верховной Рады Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе фракции.

По словам Ю.Литвина, он не голосовал лично за данный закон.

«У меня есть личное виденье принципов государственной языковой политики, которое мне не дали возможности реализовать во время рассмотрения во втором чтении проекта закона об основах государственной языковой политики на вечернем заседании 3 июля текущего года. Однако состоялось голосование при участии моей карточки в поддержку этого законопроекта. Учитывая изложенное, прошу считать мой голос «за» недействительным», – говорится в заявлении депутата Ю.Литвина.

Как сообщал УНИАН, 3 июля ВР приняла закон «Об основах государственной языковой политики», инициированный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко. Он был принят 248 голосами.

Законом предусмотрено, что русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины из 27-ми.

В то же время оппозиция заявила, что закон принят с нарушениями, ряд депутатов отозвали свои голоса.

В частности, заявил об отзыве своего голоса заместитель председателя ВР Николай Томенко, поскольку его карточкой голосовал не он, а другой народный депутат.

Свой голос отозвал депутат от НУ-НС Игорь Палица, поскольку в момент голосования находился за рубежом.

Также сделали соответствующие заявления трое депутатов от Партии регионов - Орест Муц, Петр Писарчук и Василий Чуднов, и депутаты от Народной партии Николай Шершун, Екатерина Ващук, Сергей Терещук, Василий Шпак и Василий Черный.