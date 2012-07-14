Милиция проверит, кто бросил в машину Власенко бутылку зеленки

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

В милиции сообщили, что в органы внутренних дел, а также к работникам милиции, которые осуществляют охрану общественного порядка на территории ЦКБ «Укрзализница», от участников и свидетелей этого происшествия не поступало никаких официальных заявлений о каких-либо противоправных действиях в отношении них.

В то же время в ОСО отметили, что руководство Харьковского городского управления приняло к сведению это происшествие. Данный факт зарегистрирован в журнале учета информации Дзержинского райотдела милиции Харькова.

Как сообщал УНИАН, вчера в Харькове недалеко от ЦКБ «Укрзализницы», где проходит лечение Ю.Тимошенко, в сторону автомобиля ее защитника неизвестный бросил поллитровую бутылку из-под сока, наполненную зеленой жидкостью, похожей на зеленку.

Бутылка не долетела до автомобиля и С.Власенко, который стоял рядом. Брызги от разлитой зеленки попали только на одного из журналистов, который в это время находился неподалеку.