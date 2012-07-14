Молдова запретила использование коммунистической символики

Об этом сообщает информационное агентство OMEGA.

Данная законодательная инициатива была накануне зарегистрирована в парламенте праворадикальной Либеральной партией и в срочном порядке поддержана партиями Мариана Лупу и Владимира Филата.

Как отмечает агентство, преднамеренность принятия этих документов не вызывает сомнения у большинства местных наблюдателей. Эти решения напрямую относятся к крупнейшей политической силе Молдовы, крупнейшему оппозиционному формированию - Партии коммунистов, которая в своей символике использует серп и молот.

Действия властей уже были расценены лидером молдавских коммунистов как «попытку исключить ПКРМ из избирательного поля». ПКРМ намерена опротестовать принятые решения в Конституционном суде.

Под действие этого принятого 12 июля решения подпадают также ордена и медали советского периода, а также памятники солдатам Великой Отечественной войны.