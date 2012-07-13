Азаров: языковый закон позволит жить комфортно

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook, комментируя замечание одного из пользователей о том, что во многих экономически развитых странах есть норма о региональных языках, а в Украине этому закону придается много значения.

“Вы абсолютно правильно излагаете суть проблемы. К сожалению, в нашей стране есть политики, для которых не важна суть дела, а важен повод для очередного пиара, для возможности обострить обстановку, привлечь к себе внимание, и тем самым заработать несколько дополнительных очков для более успешного, как им кажется, проведения выборов”, - отметил Н.Азаров.

Он высказал мнение, что суть проблемы заключается лишь в том, чтобы дать всем жителям Украины возможность жить комфортно.

“Так, как им хочется, и не ограничивать их право читать книги, смотреть фильмы на том языке, который для них является естественным языком общения. Я надеюсь, что со временем все больше и больше людей в Украине будут присоединяться к той точке зрения, что на первом месте должны быть права людей, и все законодательство должно исходить из этой аксиомы”, - отметил глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла закон "Об основах государственной языковой политики", что привело к волне протестов по всей Украине.

Принятый закон, который вступит в силу в случае подписания Президентом, разрешает использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, по меньшей мере 10% жителей которых разговаривают на этом языке.