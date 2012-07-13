Доний просит оппозицию не забывать о голодающих

Об этом он заявил, комментируя обращение участников голодовки возле «Украинского дома» к Объединенной оппозиции, сообщается на сайте партии «Батькивщина».

«Мне абсолютно понятен идейный порыв молодых ребят и девушек, которые объявили голодовку, но вполне очевидно, что голодовка и действия молодых патриотов никем не должны быть использованы для раскола патриотической среды, в том числе и для раскола патриотов на общественность и политиков», - сказал О.Доний.

По убеждению О.Дония, любые персональные упреки в адрес тех или других деятелей оппозиционной среды могут быть использование против самой идеи поддержки украинского языка и культуры. «Поэтому нужно быть очень осторожными и, наоборот, способствовать единению всей патриотической среды», - подчеркнул народный депутат.

О.Доний призывает общественность не изолироваться от политиков, а политиков не оставлять голодующих без внимания.

«Это было бы корректно, поскольку преодолеть «махину» русификации можно только единым фронтом», - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла Закон "О принципах государственной языковой политики", что привело к волне протестов по всей Украине.

Принятый закон, который вступит в силу в случае подписания Президентом, разрешает использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, по меньшей мере 10% жителей которых разговаривают на этом языке.

В тот же день возле «Украинского дома» народные депутаты от оппозиции объявили бессрочную голодовку против языкового закона.

6 июля участники митинга приняли резолюцию, в которой объявляется о начале акции «Украина против Януковича». После этого большинство протестующих разошлись.

Лидер партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк объявил о распространении акций в защиту украинского языка по всей Украине.

«Мы сегодня победили», - сказал он и отметил, что отказ председателя ВР Владимира Литвина подписывать принятый парламентом языковой закон является маленькой, но победой этой акции.

7 июля участники акции в защиту украинского языка возле «Украинского дома» заявили, что не поддерживают вчерашнее заявление оппозиции о победе и обещают оставаться здесь до отмены принятого парламентом языкового закона.

По словам митингующих, несмотря на то, что они представляют разные политические силы, они не хотят политизировать этот вопрос и требуют отменить закон.