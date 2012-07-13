Огрызко: Опоздание Путина - это дипломатическая пощечина

Об этом сказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко на пресс-конференции в «Главкоме».

«Четыре часа опоздания, и вместо того, чтобы спешить на встречу, остановка, чтобы выпить чарку с байкерами... Таким образом хотят показать, кто есть кто, и каким образом кто к кому относится», - сказал экс-глава МИД.

«По моему мнению, это дипломатическая пощечина, дипломатическое хамство. Как хотите, так и называйте, но это ненормальные проявления нормальных отношений, так партнеры, а тем более, стратегические партнеры, друг к другу не относятся», - добавил Огрызко.