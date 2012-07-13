Огрызко: Опоздание Путина - это дипломатическая пощечина
13:33, 13 июля 2012Политика
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Визит Президента РФ Владимира Путина в байкерский лагерь возле Севастополя, в то время как он на несколько часов опаздывал на встречу с украинским Президентом, является дипломатической пощечиной.
Огрызко говорит, что так показывают, кто есть кто
Об этом сказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко на пресс-конференции в «Главкоме».
«Четыре часа опоздания, и вместо того, чтобы спешить на встречу, остановка, чтобы выпить чарку с байкерами... Таким образом хотят показать, кто есть кто, и каким образом кто к кому относится», - сказал экс-глава МИД.
«По моему мнению, это дипломатическая пощечина, дипломатическое хамство. Как хотите, так и называйте, но это ненормальные проявления нормальных отношений, так партнеры, а тем более, стратегические партнеры, друг к другу не относятся», - добавил Огрызко.
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