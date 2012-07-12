Кличко хочет, чтобы Черновецким занялась прокуратура

Об этом заявил лидер партии “УДАР” Виталий Кличко на сессии Киевсовета, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Он напомнил, что “УДАР” неоднократно выступал с инициативой об отставке Л.Черновецкого. Поэтому, по словам В.Кличка, фракция “УДАР” поддерживает решение о досрочном прекращении полномочий Киевского городского головы Л.Черновецкого. В то же время в партии настаивают на том, что Л.Черновецкий должен нести личную политическую и юридическую ответственность «за разграбление Киева и имущества киевлян», отметил В.Кличко.

“Временная следственная комиссия Верховной Рады установила ряд системных нарушений и злоупотреблений должностными лицам Киевсовета и КГГА во главе с Черновецким. А уголовные дела возбуждены против “стрелочников”, мелких исполнителей. Окружению Черновецкого нынешняя власть дала возможность сбежать за границу, а некоторые чиновники даже получили политическое убежище. Но организаторы всех “пирамид” и земельных схем с Черновецким во главе должны быть наказаны”, - заявил лидер “УДАРа”.

В.Кличко также напомнил громкие заявления председателя КГГА Александра Попова о многочисленных нарушениях команды Л.Черновецкого: как в период с 2007 года по июль 2010 года киевляне потеряли 3,5 тыс. гектаров земли, оценочная стоимость которых достигает 75 млрд грн, а в бюджет поступили лишь 4 млрд грн; как ежедневно, включая праздники и выходные, у киевлян отбирали по 2,5 га земли; как киевляне потеряли 34% общей площади парков, скверов, лесов.

“Все, что происходило с Киевом, происходило под руководством Черновецкого. Он хочет сейчас тихонько уйти в отставку, чтоб и в дальнейшем беззаботно нежиться на пляжах Израиля, Грузии или на других курортах за средства рядовых киевлян. Но не удастся. Мы сделаем все, чтоб он ответил за свои действия перед обществом!” – подсуммировал В.Кличко.