Путин позвонил Януковичу

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил своего украинского коллегу Виктора Януковича с днем рождения и пожелал ему дальнейших успехов в государственной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба Президента РФ.

"Главы государств также обсудили вопросы подготовки 5-го заседания Российско-Украинской межгосударственной комиссии (Ялта, 12 июля сего года)", - отметили в пресс-службе.

Как известно, сегодня в Крыму В.Янукович отмечает 62-летие.