Путин позвонил Януковичу
20:10, 09 июля 2012Политика
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Сегодня в Крыму В.Янукович отмечает 62-летие.
Путин поздравил Януковича по телефону
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил своего украинского коллегу Виктора Януковича с днем рождения и пожелал ему дальнейших успехов в государственной деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба Президента РФ.
"Главы государств также обсудили вопросы подготовки 5-го заседания Российско-Украинской межгосударственной комиссии (Ялта, 12 июля сего года)", - отметили в пресс-службе.
Как известно, сегодня в Крыму В.Янукович отмечает 62-летие.
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