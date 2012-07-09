Путин позвонил Януковичу

20:10, 09 июля 2012
Политика
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Сегодня в Крыму В.Янукович отмечает 62-летие.

Віктор Янукович та Володимир Путін

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил своего украинского коллегу Виктора Януковича с днем рождения и пожелал ему дальнейших успехов в государственной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба Президента РФ.

"Главы государств также обсудили вопросы подготовки 5-го заседания Российско-Украинской межгосударственной комиссии (Ялта, 12 июля сего года)", - отметили в пресс-службе.

Как известно, сегодня в Крыму В.Янукович отмечает 62-летие.

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