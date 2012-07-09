Лукашенко поздравил Януковича с Днем рождения

Об этом сообщается на официальном сайте Президента Беларуси.

"Уверен, что братские Беларусь и Украина и впредь сохранят традиционно дружественный характер двустороннего сотрудничества, развивая его в атмосфере полного взаимопонимания и уважения", - цитирует сайт поздравление А.Лукашенко.