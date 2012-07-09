Лукашенко поздравил Януковича с Днем рождения
17:48, 09 июля 2012Политика
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Украины Виктора Януковича с днем рождения.
Александр Лукашенко надеется, что Украина и Беларусь сохранят дружеские отношения
Об этом сообщается на официальном сайте Президента Беларуси.
"Уверен, что братские Беларусь и Украина и впредь сохранят традиционно дружественный характер двустороннего сотрудничества, развивая его в атмосфере полного взаимопонимания и уважения", - цитирует сайт поздравление А.Лукашенко.
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