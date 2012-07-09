Лукашенко поздравил Януковича с Днем рождения

17:48, 09 июля 2012
Политика
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Украины Виктора Януковича с днем рождения.

Олександр Лукашенко та Віктор Янукович

Об этом сообщается на официальном сайте Президента Беларуси.

"Уверен, что братские Беларусь и Украина и впредь сохранят традиционно дружественный характер двустороннего сотрудничества, развивая его в атмосфере полного взаимопонимания и уважения", - цитирует сайт поздравление А.Лукашенко.

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