В больницу Тимошенко нагнали милиции и перекрыли дорогу

В материалах уголовного дела в отношении экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко пока нет документов относительно проведения судмедэкспертизы состояния ее здоровья.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

Он отметил, что не владеет информацией, была ли проведена судмедэкспертиза.

«По состоянию на сегодняшний день на 9.00 в материалах дела ничего нет», - отметил С.Власенко.

В то же время защитник сказал, что сегодня вблизи Центральной клинической больницы «Укрзалізниці» в Харькове, где Ю.Тимошенко проходит курс лечения, дежурит большое количество работников милиции.

«Сегодня вблизи больницы увеличено количество работников милиции, стоят два поста ГАИ, которые блокируют все автомобили, непонятно на каком основании. Это может говорить о том, что они к чему-то готовятся», - сказал С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, 25 июня судья Киевского районного суда Харькова Константин Садовский до 10 июля 2012 года объявил перерыв в рассмотрении уголовного дела в отношении Ю.Тимошенко относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».

К.Садовский удовлетворил ходатайство прокуроров о назначении Ю.Тимошенко комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить состояние здоровья экс-премьера, возможность ее участия в судебных заседаниях, возможность воспринимать устную и письменную информацию и наличие противопоказаний для присутствия на судебных заседаниях.

Суд обязал Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы провести соответствующую экспертизу состояния здоровья Ю.Тимошенко.

К.Садовский в своем решении отметил, что экспертиза должна быть проведена с Ю.Тимошенко, а если это невозможно, - на основании ее медицинских документов.

Судья отметил, что вопрос о приостановке или продолжении производства по делу будет принят по получении результатов экспертизы.

28 июня С.Власенко заявил, что Ю.Тимошенко отказалась от проведения комиссионной судебно-медицинской экспертизы.