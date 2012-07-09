Регионалы с подарками собираются на даче Януковича
Самолетами и своим ходом регионалы добираются до госдачи президента.
В 11.30 депутаты от Партии регионов собираются возле государственной дачи "Заря" в Крыму, чтобы поздравить президента Виктора Януковича с днем рождения.
Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал "регионал" Владимир Зубанов.
"Будет около 90 депутатов. Кто добирается самолетом, кто-то - своим ходом. Но все собираются у входа на дачу. У нас есть общий подарок. Руководство фракции занималось этим вопросом. Думаю, это будет картина на украинскую тематику", - сказал он.
Депутат также отметил, что Партия регионов в качестве подарка приготовила Януковичу "много законов, которые приняли, чтобы государство работало, и обеспечило работу парламента". "Это главный для президента подарок. А пожелаем ему здоровья, вдохновения, успехов в развитии нашего государства ", - отметил Зубанов.
Как известно, сегодня Виктору Януковичу исполняется 62 года.