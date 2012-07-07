Ющенко напоминает украинцам, что они - «не хохлы и не малороссы»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Ющенко сказал сегодня на форуме демократических сил, где заявили о своем объединении «Наша Украина», УНП и КУН.

В.Ющенко заметил, что сегодня в государстве подвергается анафеме все украинское.

«Все, что называется словом «украинское», сегодня находится под анафемой – твой язык, твоя культура, твоя книга, фильм, твоя церковь», - сказал он.

В.Ющенко подчеркнул, что демократические силы должны забыть об обидах, недоразумениях, и не допустить раскола страны, который также сегодня навязывается.

Экс-президент заметил, что вопросы языка, вопросы церкви, которые сегодня поднимаются в стране, это реализация антиукраинского плана по ликвидации украинской независимости.

Сегодня, по словам В.Ющенко, наиболее актуальным лозунгом для Украины должен быть лозунг: «Сохраним Украину».

«Мы не хохлы, мы не малороссы, мы – нация, которая может дать ответ на любой внутренний вопрос развития, только не нужно нам творить противостояний», - сказал В.Ющенко.