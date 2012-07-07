Ющенко считает Тимошенко своей единственной ошибкой

Об этом он заявил в эфире телеканала "Интер", сообщает Украинская правда.

"Это была единственная ошибка, все было бы по-другому, у нас был уникальный шанс", - считает экс-президент.

"Перед первым визитом в Москву я сказал, что назначу премьер-министра, и тогда полечу, чтобы не было никаких спекуляций. У меня было два варианта: Порошенко, который, по моему убеждению, был более подготовлен, и Тимошенко. Но то , что было сформировано на уровне социальной ситуации, человеческого мнения, победило. Социология тогда говорила: Тимошенко 39% и 22% - Порошенко ", - рассказал Ющенко.

"Меня бы нация не поняла, моих действий не прочитали бы правильно, если бы я не назначил Тимошенко. Это сочли бы так, что я боюсь и не держу слово", - отметил политик.