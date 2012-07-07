Политик: Москва работает над дестабилизацией в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции, комментируя тот факт, что тернопольская оппозиция не прибегает к радикальным мерам.

«Нам нужно остерегаться радикальных действий. Чтобы нам из Москвы не прислали балканский сценарий и нашими руками его не реализовали. Потому что не исключено, что нас специально провоцируют. Возможно, они только этого и добиваются. Москва работает над дестабилизацией в Украине, и нужно все хорошо продумать, чтобы им в этом не подыграть», – подчеркнул В.Фиалка.

Как сообщал УНИАН, экс-мэр Тернополя, председатель областной организации партии «Фронт Змін» Роман Заставный высказал мнение, что в Украине необходимо принять законы о восстании и об оружии, аналогичные тем, которые действуют в США.