Объединенная оппозиция требует от Литвина не подписывать языковой закон

Объединенная оппозиция обратилась к председателю Верховной Рады Владимиру Литвину с требованием не подписывать Закон «О принципах государственной языковой политики», принятый провластным большинством с нарушением всех законодательных процедур.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Фронт Змін», этим представлением блокируется подписание спикером данного акта.

С представлением к В.Литвину обратились председатель Совета Объединенной оппозиции, лидер «Фронта Змін» Арсений Яценюк и заместитель председателя Верховной Рады, член партии «Батьківщина» Николай Томенко.

В документе отмечается, что при принятии закона во втором чтении были нарушены части 3 статьи 84 Конституции Украины и глава 20 Регламента Верховной Рады Украины, председательствующий на пленарном заседании не обеспечил мер по устранению данного нарушения, а также оставил без ответа заявления народных депутатов Украины о нарушении Регламента Верховной Рады Украины.

А.Яценюк и Н.Томенко внесли также в парламент проект постановления Верховной Рады «Об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии в целом как закона проекта Закона Украины «О принципах государственной языковой политики» (рег. № 9073 от 26.08.2011 года).

Закон о языках «может быть подписан лишь тогда, когда будет проведена полная процедура личного голосования и рассмотрение более двух тысяч поправок к данному акту», - подчеркнул А.Яценюк.

Он отметил, что В.Литвин не имеет права подписывать данный акт и подавать его на подпись Президенту. Иначе «и Литвин, и Янукович будут соучастниками конституционного преступления и будут нести ответственность. Если не сегодня, то после выборов в новую Верховную Раду», - заявил А.Яценюк.