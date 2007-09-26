Тимошенко в субботу не вылезет из постели

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в случае создания в новом парламенте демократической коалиции на следующие президентские выборы будет выдвинута общая кандидатура на должность Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции во Львове.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО попросила журналистов, чтобы те спросили лично у Виктора ЮЩЕНКО (который сегодня тоже планирует быть во Львове), гарантирует ли он создание демократической коалиции после выборов.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что должность премьер-министра не является ее целью на этих выборах. «Моя цель – это построить сильную независимую демократическую Украину, а власть – это лишь инструмент, с помощью которого это можно сделать», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также рассказала, что она будет делать в последний перед выборами день: «29 сентября будет самый счастливый день избирательной кампании. Я думаю, что целый день буду спать, поскольку я имею чрезвычайно сильную команду и знаю, что она будет защищать выбор на участках».

Ю.ТИМОШЕНКО выразила уверенность, что БЮТ на этих выборах получит на 7-10% больше, чем получила на выборах 2006 года, а Партия регионов, соответственно, получит на 7-10% меньше, чем получила на прошлых выборах.

Кроме того, комментируя судебный иск председателя ВО “Свобода” Олега ТЯГНИБОКА против Ю.ТИМОШЕНКО за якобы неправдивую информацию, которую она дала в интервью “Газеті по-українськи”, лидер БЮТ опять выразила сомнение, что “Свобода” пройдет в парламент.

В частности, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, «Свобода» - это партия, которая исповедует демократические ценности, но, «без обид, «Свобода» не имеет шансов на этих выборах преодолеть трехпроцентный барьер”. “Возможно, уже на следующих выборах - когда в парламенте не будет антиукраинских сил - ВО «Свобода» может набрать даже 15%», - заявила лидер БЮТ.

Как сообщалось, сегодня О.ТЯГНИБОК на пресс-конференции заявил, что вчера, 25 сентября, подал два заявления в Печерский суд Киева. Оба заявления касаются публикации от 21 сентября этого года в «Газеті по-українськи» под названием «В Верховную Раду проходят только три политические силы».

Данная публикация - интервью с Ю.ТИМОШЕНКО, в котором, по мнению О.ТЯГНИБОКА, озвучена неправдивая и оскорбительная информация относительно ВО «Свобода». «Первый иск - это иск к редакции «Газети по-українськи». Здесь «Свобода» требует опубликовать опровержение упомянутой информации. Второй иск - это иск к Ю.ТИМОШЕНКО относительно клеветы на ВО «Свобода» и на меня лично», - сказал О.ТЯГНИБОК. Лидер «Свободы» отметил, что в своем интервью глава БЮТ назвала его «почти родным братом Романа КОЗАКА» - исполнителя шлягера «Пан ЮЩЕНКО, Ваша жена – американка» и «близким родственником Дмитрия КОРЧИНСКОГО».

В то же время О.ТЯГНИБОК сказал, что не будет требовать компенсации от Ю.ТИМОШЕНКО, но очень «хотел бы ее пригласить на дебаты».