Цушко сказал, что он - не герой, а уникальный чиновник

Министр внутренних дел Украины, кандидат в народные депутаты от СПУ Василий ЦУШКО не знает, кто организовал появление надписей «Цушко – герой» на различных сооружениях по территории всей страны. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я не знаю, кто писал, поскольку меня не было в стране, но знаю точно, что не Соцпартия», - сказал В.ЦУШКО, предложив журналистам провести расследование по этому вопросу.

При этом он отметил, что не считает себя героем. «Я не герой, я первый чиновник, который за новейшую историю Украины не спрятался за спинами подчиненных», - сказал В.ЦУШКО, предположив, что именно этот факт вызвал у некоторых людей уважение, а у некоторых – вражду и злость.

Он подчеркнул, что поступил по закону, и не дал развернуться тем, кто решил «переломать страну через колено».

В.ЦУШКО выразил уверенность, что если бы 24 мая только один секретарь РНБО Иван ПЛЮЩ зачитал указ Президента об увольнении генерального прокурора Святослава ПИСКУНА, то последний «собрал бы свои вещи и ушел».

По мнению В.ЦУШКО, «до сегодняшнего дня Президенту не рассказали, для чего в Генпрокуратуру было приводить гражданских лиц». «Президент думает, что ЦУШКО приехал и захватил Генпрокуратуру, а на самом деле ЦУШКО выгнал захватчиков», - добавил он.

Как сообщалось, конфликт в здании Генпрокуратуры произошел в конце мая, после того как президент Виктор ЮЩЕНКО уволил главу этого ведомства Святослава ПИСКУНА и назначил на его место Виктора ШЕМЧУКА. С.ПИСКУН заявил, что его увольнение незаконно и отказался покидать свой пост.

Заручившись поддержкой руководителя МВД В.ЦУШКО (который назвал президентское решение "государственным переворотом") и бойцов спецназа, С.ПИСКУН вернулся в свой кабинет, выгнал оттуда В.ШЕМЧУКА, а заодно и сотрудников Управления государственной охраны, находившихся в здании Генпрокуратуры.

На следующий день прокуратура возбудила уголовные дела по статьям "захват государственного учреждения" и "превышение служебных полномочий". О том, что министр внутренних дел вышел за пределы своей компетенции, заявил, в частности, Президент Виктор ЮЩЕНКО. Сам В.ЦУШКО, выступая в Верховной Раде, признал, что "вел себя несколько эмоционально", однако пообещал, что "если кто-то полезет силовым путем - получит по зубам".