В Газпроме сомневаются в том, что Бойко говорит правду

"Навряд ли это так", - сказал РИА «Новости» источник в руководстве "Газпрома".

В связи с высокой ценой на топливо Украина заявила о намерении снизить закупки российского газа в 2012 году с предусмотренных контрактом 52 миллиардов кубометров газа до 27 миллиардов кубометров. Вместе с тем в РФ утверждают, что время для переговоров по объемам закупок топлива на этот год уже упущено: годовой контрактный объем может быть изменен не позднее, чем за полгода до начала поставок. Таким образом, контрактное количество газа на 2013 год может быть изменено в срок до 1 июля.

Контракт "Газпрома" и "Нафтогаза" содержит условие "бери или плати", которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по контракту. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 миллиарда кубометров, Украина должна оплатить не менее 41,6 миллиарда кубометров газа.

Как сообщал ранее замглавы "Газпрома" Александр Медведев, поставки российского газа на Украину в 2012 году могут составить порядка 40 миллиардов кубометров. Однако в тот же день Бойко заявил журналистам, что этот показатель не превысит 27 миллиардов кубов как в этом, так и в следующем году.