Бригинец: скандальные президентские вертодромы - прикрытие бизнес-проекта

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.Бригинца, который также является председателем временной контрольной комиссии Киевсовета по изучению ситуации, которая сложилась вокруг застройки Парковой аллеи и Днепровских склонов.

“Высокая «благородная» цель - строительство около 20 вертолетных площадок возле больниц, которая широко обсуждается властью, оказывается ни чем иным, как запланированным расширением сети площадок для вертолетного такси, которое уже использует скандальный президентский вертодром на склонах Днепра”, - говорится в сообщении.

А.Бригинец напомнил, что с 25 июня в Киеве заработало вертолетное такси. Аэротакси запускают авиакомпания «Ютэйр Украина» и компания «Амадеус Ко», которая получила 2,18 га под строительство вертолетной площадки на Парковой аллее.

«Как оказывается, склоны Днепра под смотровой площадкой возле Мариинского дворца испорчены стеклянным монстром исключительно с коммерческой целью – для запуска такси. И вертолетная площадка возле Шевченковского мемориала в Каневе, построенная за деньги Евро-2012, которая, как предусматривалось, для Евро-2012 никак не использовалась - это тоже часть таксо-вертолетной инфраструктуры», - сказал А.Бригинец.

Он отметил, что вертолетная площадка, которая напоминает палубу авианосца, предусмотрена для посадки 2-х вертолетов, но при необходимости на нее могут садиться одновременно 6 вертолетов.

«Любое дело нынешней власти, которое публично выдается за полезное и благородное, рано или поздно оказывается аферой, цель которой - украсть землю, деньги и т.п. Или частным бизнесом близких к власти олигархов», - заявил А.Бригинец.