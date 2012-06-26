Если бы выборы Президента проходили в июне (опрос)

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 8-17 июня 2012 года. (КМИС отмечает, что при измерении рейтингов политических сил и кандидатов на должность Президента Украины учитывалось, что если бы выборы проходили во время опроса, то согласно действующему законодательству Юлия Тимошенко не могла бы принимать участие ни в выборах в Верховную Раду Украины, ни в выборах Президента Украины.)

Согласно результатам опроса, Петр Симоненко мог бы рассчитывать на 4,8%, Наталью Королевскую поддержали бы 3,4% опрошенных, Анатолия Гриценко – 2,5%, Олега Тягнибока – 2,4% избирателей.

*** 8-17 июня методом интервью было опрошено 2040 респондентов, проживающих во всех областях Украины (включительно с городом Киевом) и в Крыму по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.