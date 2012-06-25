Послу Германии понравился выбор Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам

"Господин Климкин очень профессиональный дипломат, с большим опытом, и его миссия, как и у всех дипломатов, способствовать улучшению отношений между странами. Но политика народов и стран, как правило, делается в столице, поэтому он не будет работать в вакууме", - сказал Г.-Ю.Гаймзет.

Отвечая на вопрос о том, повлияет ли назначение П.Климкина на сближение Украины с Германией и Европейским Союзом, Г.-Ю.Гаймзет отметил: "Сближение зависит от политики, которая проводится, но, во всяком случае, господин Климкин является хорошей фигурой для того, чтобы представлять украинскую политику".

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор Янукович 22 июня назначил П.Климкина послом Украины в ФРГ, освободив его от должности заместителя министра иностранных дел Украины - руководителя аппарата МИД.