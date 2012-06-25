Янукович встретился с Киссинджером

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, во время встречи в Киеве стороны также обсудили проведение в Украине Евро-2012.

Г.Киссинджер высоко оценил подготовку Украины к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу.

Во время встречи речь шла о развитии отношений между Украиной и США, а также о реформах, которые осуществляет сейчас наша страна в контексте европейской интеграции.