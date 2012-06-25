Власенко: Власть хочет свести на нет результаты лечения Тимошенко

Власть хочет свести на нет результаты лечения экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в Центральной клинической больнице «Укрзалізниці» в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после судебного заседания в Харькове по делу ЕЭСУ заявил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко, говоря о решении суда назначить комиссионную судебно-медицинскую экспертизу состояния здоровья экс-премьера.

По мнению С.Власенко, экспертиза назначена для того, чтобы признать Ю.Тимошенко здоровой и такой, которая может принимать участие в судебных заседаниях и любых следственных действиях.

«Им необходимо притащить Тимошенко в суд. А для этого им необходимо пренебрегать всем, чем можно пренебречь», - сказал С.Власенко. «Они хотят свести на нет результаты лечения Юлии Тимошенко, они хотят вернуть ее в состояние, когда она вообще не сможет ходить, она будет в который раз на грани инвалидности. Все это делается с нарушением действующего законодательства», - добавил защитник.

С.Власенко подчеркнул, что лично передавал в суд три заключения немецких медиков, которые лечат Ю.Тимошенко. В том числе последнее заключение, датированное 23 июня. По словам защитника, в рекомендациях немецкие медики настойчиво советуют не доставлять Ю.Тимошенко в суд, чтобы посредством нагрузки не навредить частично успешному процессу лечения экс-премьера.

По мнению С.Власенко, суд не интересуют такие заключения специалистов берлинской клиники «Шарите». «Врачи клиники «Шарите» украинской власти как кость в горле. Я сегодня передал заключения врачей клиники «Шарите» - суд они не интересуют. Суду нужна экспертиза тех же врачей, которые полгода говорили, что Тимошенко здорова. Суду нужна экспертиза тех же людей, которые предлагали лечить Тимошенко в камере Качановской колонии», - отметил защитник.

С.Власенко заметил, что решением назначить судебно-медицинскую экспертизу «судья создал пакет проблемных вопросов». По его словам, на этой стадии судебного процесса не предусматривается объявление результатов экспертиз.

С.Власенко в который раз отметил, что Ю.Тимошенко не передвигается самостоятельно и продолжает чувствовать боли в спине, а поэтому не может принимать участия в судебных заседаниях.

«Они хотят, чтобы Тимошенко присутствовала. Не принимала участия в судебных заседаниях, а присутствовала в судебных заседаниях. Это грубое нарушение права на защиту», - подчеркнул С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июня, Киевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил для Ю.Тимошенко судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить, может ли экс-премьер принимать участие в судебных заседаниях.

Следующее заседание по делу корпорации «Единые энергетические системы Украины» суд назначил на 10 июля.

Сама Ю.Тимошенко на сегодняшнем судебном заседании отсутствовала. Она написала заявление, что по состоянию здоровья не может находиться в суде.