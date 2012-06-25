Попов будет подсчитывать деньги от Евро через полтора-два года

Как сообщает пресс-служба КГГА, об этом заявил председатель КГГА Александр Попов. В частности, он отметил перспективы развития туристической отрасли и улучшения инвестиционного климата.

«Важно, чтобы финальная часть Евро-2012 в Киеве прошла на высоком организационном уровне. Городская власть создала комфортные условия для гостей Киева и продолжает работу в этом направлении. В будущем мы используем тот позитивный имидж, который есть шанс создать сейчас, для развития деловых отношений Киева с миром. Наибольшую прибыль, которую мы можем получить от Евро - положительный имидж и авторитет страны и города. И поэтому подсчитывать дивиденды от проведения чемпионата стоит через полтора-два года после ЕВРО », - такое убеждение высказал Александр Попов в программе «Большой футбол» на телеканале «Украина».

Глава КГГА также подчеркнул, что финал Евро-2012 ознаменует начало нового этапа развития города, ведь столичная власть намерена и дальше интенсивно развивать и восстанавливать столичную инфраструктуру.