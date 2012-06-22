Сегодня у Луценко очередной суд

Он, а также Владимир Тарасенко и Олег Павленов обвиняются в незаконной организации слежки в рамках расследования уголовного дела об отравлении бывшего президента Виктора Ющенко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба политической партии «Народная Самооборона».

Как напомнили в пресс-службе, суд с нарушениями УПК уже перешел к допросу свидетелей по делу. Председательствует по делу судья Анна Медушевская. Заседание состоится по адресу ул. Гайцана, 4.

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Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко было выдвинуто обвинение по ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) при расследовании дела об отравлении В.Ющенко. Ю.Луценко обвиняют в том, что в 2009 году в должности главы МВД он продлил оперативные мероприятия по расследованию дела об отравлении В.Ющенко.

Этот эпизод дела в отношении экс-министра был выделен в отдельное производство 21 января 2012 года.

Как написали прокуроры в обвинительном заключении, «экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, а также Олег Павленов и Владимир Тарасенко (которые работали в Департаменте уголовного розыска МВД), будучи представителями власти и служебными лицами, совершили злоупотребление властью, то есть преднамеренное использование служебным лицом и представителем правоохранительного органа власти вопреки интересам службы, которое нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам Валентина Давыденко».

13 июня суд допросил первого свидетеля по этому делу – бывшего сотрудника Департамента уголовного розыска МВД Украины Евгения Трояна.

В частности, на допросе свидетель подтвердил законность организации оперативных мероприятий в отношении водителя бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентина Давыденко и продление до 18 месяцев сроков этих мероприятий.

В свою очередь В.Давыденко на допросах в суде 18 августа 2011 года заявлял, что его права не нарушались.

По версии следствия, В.Ющенко был отравлен 5 сентября 2004 года на даче тогдашнего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка.