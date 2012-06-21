ЦИК изменил состав ТИК в трех регионах

Как сообщили УНИАН в отдел взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, такое решение было принято на сегодняшнем заседании комиссии.

В частности, комиссия рассмотрела личные заявления о сложении полномочий председателя территориальной избирательной комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов ТИК. По итогам этого рассмотрения ЦИК внесла отдельные изменения в состав территориальных избирательных комиссий. В частности, в трех регионах досрочно прекращены полномочия или освобождены от исполнения своих обязанностей 1 председатель территориальной избирательной комиссии, 1 заместитель председателя ТИК, 1 секретарь и 6 членов ТИК. Вместо освобожденных руководителей этим же постановлением были назначены новые.

Кроме того, ЦИК своим постановлением утвердила распределение субвенции из Государственного бюджета Украины местным бюджетам, необходимой для подготовки и проведения внеочередных местных выборов, назначенных Верховной Радой Украины на 9 сентября 2012 года. Принятие указанного постановления позволит финансово обеспечить проведение внеочередных выборов в 44 населенных пунктах, которые расположены в 18 регионах Украины. Распределение субвенции предусматривает объем финансирования в сумме 2 млн 613,8 тыс. грн.

Также утвержден Ориентировочный план работы Центральной избирательной комиссии на второе полугодие 2012 года. ЦИК также утвердила Разъяснение по вопросам применения отдельных положений Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины". Разъяснение касается возможности одновременного вхождения лиц в состав нескольких избирательных комиссий, которые осуществляют подготовку и проведение выборов народных депутатов Украины, а также выборов Президента Украины, выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей, комиссий всеукраинского и местных референдумов.

После соответствующего обсуждения, комиссия приняла решение подать на рассмотрение Кабинета министров Украины разработанный ЦИК Порядок оплаты труда членов окружных и участковых избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины.

Кроме того, рассмотрев необходимые документы, комиссия согласовала присланные Национальным банком Украины изменения к Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 12 ноября 2003 года № 492, относительно порядка открытия и закрытия счетов избирательных фондов.