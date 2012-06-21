Восьмой год после революции: Янукович не смог вспомнить имя Ющенко
11:39, 21 июня 2012Политика
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Во время своего выступления на открытии первого заседания Конституционной ассамблеи Виктор Янукович поблагодарил предыдущих президентов за участие в этом проекте, однако не смог вспомнить имени Виктора Ющенко.
Виктор забыл имя Виктора
Прежде всего, глава государства поблагодарил экс-президента, председателя КА Леонида Кравчука, пишет Газета по-украински.
"Я очень благодарен Леониду Макаровичу Кравчуку, первому президенту Украины, который взял на себя это бремя, что очень важная для нашей страны работа. Также благодарен президенту Кучме Леониду Даниловичу и президенту Ющенко ...", - начал говорить Янукович, но остановился и тяжело вздохнул.
Продолжил свое выступление президент через секунд 10 акцентом на том, что в Конституционной ассамблее принимают участие люди, которые признаны в нашей стране.
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